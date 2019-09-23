Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftanın ilk işlem gününde piyasalardan gelen ilk rakamlarla yanıt buldu. Dünya genelinde merkez bankalarının geçen hafta toplantılarını tamamladığını ancak küresel makroekonomik görünümde belirsizliklerin devam ettiğini belirten analistler, özellikle ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası yaptığı konuşmanın beklenenden şahin bulunmasının altının fiyatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de Chicago Fed aktivite endeksi verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda olduğu dile getirildi. Bugün altın fiyatları şöyle: