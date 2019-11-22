Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, dün Çin'in ticaret görüşmelerini yürüten temsilcisi Liu He'nin ABD temsilcisi Robert Lighthizer'i Çin'e davet ettiğini, görüşmelere ilişkin olumlu beklentilerin sürmesinin risk iştahını görece canlı tuttuğunu kaydetti. ABD senatosunun Hong Kong'lu yöneticilere yaptırım öngören tasarıyı kabul ettiğini ve yasanın ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne geleceğini anımsatan uzmanlar, Trump'ın konuya ilişkin kararının emtia fiyatlarının üzerinde etkili olacağını belirtti. Uzmanlar, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının ve ECB tutanaklarının da varlık fiyatlarına etki edebileceğini, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti. Altın fiyatlarındaki son durum ise şöyle: