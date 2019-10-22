Altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler yatırımcılar tarafından yakında takip ediliyor. Altın uzmanları, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatta 120 saatlik sürenin bugün dolacağına işaret ederek, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden uzmanlar, gram altında ise 275 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti. Güncel altın fiyatları haberimizde.