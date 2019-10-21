Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftanın ilk işlem gününde piayasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, bu hafta Brexit ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, haftanın ikinci yarısında hareketlenecek veri takvimi ve Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Güncel altın fiyatları haberimizde.