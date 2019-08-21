Altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler hafta ortasında yakından takip ediliyor. Altın uzmanları ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile anlaşma yapmaya hazır olmadığını açıklamasının ticaret savaşı endişelerini artırdığını, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifasının ise siyasi belirsizlikleri gündeme getirdiğini belirterek, bu gelişmelerin altın fiyatlarının yükseliş kanalında kalmasını sağladığını söyledi. Yeni altın fiyatları haberimizde