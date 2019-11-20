Altın fiyatları ne kadar? sorusu bugün de piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları yurt içinde Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku, yurt dışında ABD'de MBA mortgage başvuruları ve Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu belirten uzmanlar, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi. Güncel altın fiyatları haberimizde.