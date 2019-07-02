Altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dün düşüş trendinde olan altın fiyatkları bugün yükselişe başladı. 24 ayar külçe altının gramı 254 lira seviyelerinde dengelenirken, altının onsu ise bin 392 lirada işlem görüyor. Güncel altın fiyatları haberimizde.