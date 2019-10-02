Altın fiyatları ne kadar? sorusu yanıt buldu. Altın uzmanları, ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecinin belirsizlikleri artırdığına dikkati çekerek, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti. Uzmanlar, Hong Kong'da süren protestolarda dün bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan müdahalenin bölgedeki riskleri artırabileceğini, büyüyen tedirginliğin altına olan talebi destekleyebileceğini kaydetti.