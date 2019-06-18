Altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın uzmanları, altının ons fiyatında düşüşlerin sınırlı kalmasının gram altındaki değer kayıplarını sınırladığını ifade ederek, gram altın fiyatının 250 lira seviyesinin altına gerilemesinin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini kaydetti. Uzmanlar, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini bildirdi. Güncel altın fiyatları haberimizde.