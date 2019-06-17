Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? sorusu, piyasalardan gelen ilk rakamlarla cevap buldu. Altın uzmanları, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, Suriye ve Doğu Akdeniz'e ilişkin haberlerin de gündemin odağında bulunduğunu kaydetti. Güncel altın fiyatları haberimizde.