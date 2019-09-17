Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın uzmanları, artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların risk iştahını azalttığını, ABD, Suudi Arabistan ve İran tarafından gelecek açıklamaların altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Bugün çeyrek altın 450,90 liradan, gram altın ise 275 liradan alıcı buluyor. İşte, 17 Eylül altın fiyatları