Altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasaları allak bullak eden altın fiyatları rekor yükselişleri tarihe yazarak düşüşe başladı. Gram altın, çeyrek altın fiyatları sert düşüşe geçti. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte güncel ve anlık altın fiyatları...