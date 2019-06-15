Altın fiyatları son 14 ayın zirvesini gördü. Yatırımcıların güvenli liman arayışları altın fiyatını 14 ayın en yüksek seviyesine çıkardı. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırının yarattığı gerilim, ABD- Çin ticaret anlaşmazlığı ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) yılın geri kalanında 2 faiz indirimi yapacağı beklentilerinin etkisi ile 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bugün altın fiaytları ise şöyle: