Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı belli oldu. Altın uzmanları ticaret savaşı endişeleriyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, buna bağlı olarak altına olan talebin arttığını kaydetti. Bugün gram altın fiyatı 255,86 lira, çeyrek altın fiyatı ise 418,34 liradan alıcı buluyor. İşte 14 Haziran güncel altın fiyatları