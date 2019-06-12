Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı belli oldu. Altın uzmanları ABD Merkez Banksı'nın (Fed) 2019 yılı içerisinde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu kaydetti. Bugün gram altın fiyatı 250,53 lira, çeyrek altın fiyatı ise 409,62 liradan alıcı buluyor. İşte 12 Haziran güncel altın fiyatları