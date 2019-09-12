Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen ilk rakamlarla birlikte yanıt buldu. Altın uzmanları, ABD ile Çin arasında yaşanan gelişmelerin görece belirsizlikleri azalttığını ve küresel piyasalarda olumlu havanın etkili olduğunu ifade ederek, ABD ve İran'dan gelen açıklamaların da jeopolitik riskleri azaltıcı etkiler taşıdığını kaydetti. Bugünkü altın fiyatları haberimizde.