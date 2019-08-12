Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından merak edilliyor. Piyasalar, bugün haftanın ilk işlem günü olmasına karşın Kurban Bayramı'nın ikinci günü olduğu için kapalı. Ancak altın fiyatları uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. 12 Ağustos güncel altın fiyatları haberimizde.