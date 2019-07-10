Altın fiyatları ile ilgili son durumu yatırımcılar haftanın üçüncü gününde de merak ediyor. Altın uzmanları, bugün İngiltere'de dış ticaret verilerinin, ABD'de ise toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.387'nin önemli destek, 1.400 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. Altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde.