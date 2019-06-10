Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın uzmanları, bu hafta dolar varlıklarında tepki yükselişleri yaşanabileceğini belirterek, "Altının ons fiyatı, bu hafta yükselişlerini sürdürmekte zorlanabilir. Teknik olarak 1.320-1.347 dolar aralığına yerleşen altının ons fiyatında bu hafta bu bant aralığını takip edeceğiz. Ons altın kendine yön belirleyebilmesi için bu seviyeleri aşağı ya da yukarı yönlü kırması gerekli." değerlendirmesinde bulundu. Yurt içinde dolar kuru ve ons altının fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altında, 250 liranın altına sarkmaların yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu bildirerek, "Gram altında 250 lira seviyesinin altına gerilemelerde 247-245 lira aralığını takip etmekte fayda var. Ancak 250 lira seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse yükselişlerde 255 lira seviyesini hedef olarak belirleyebilir." ifadeleri kullanılıyor. İşte güncel altın fiyatları...