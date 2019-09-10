Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz haftanın sonlarına doğru girdiği düşüş trendini koruyan altın fiyatlarında faiz kararı verecek Merkez Bankaları etkili olacak. Altın uzmanları Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olmasının, küresel piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olduğunu ifade ederek, bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi. Güncel altın fiyatlarına dair detaylar haberimizde...