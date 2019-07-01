Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla cevap buldu. Altın uzmanları G20 Liderler Zirvesi'nde bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xİ Jinping'in müzakerelerin devamı konusunda anlaşmaları sonrası, bu müzakerelerden gelecek haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan ons altında 1.375 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi. Uzmanlar, bugün Avro Bölgesi'nde ve ABD'de PMI verilerinin takip edileceğini dile getirdi. Güncel altın fiyatları haberimizde.