Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftanın son işlem gününde piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, bugün ABD'de açıklanacak ekim ayı istihdam raporundaki, tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ticaret müzakerelerinin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti. Bugünkü altın fiyatları haberimizde.