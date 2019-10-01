Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen ilk rakamlarla cevap buldu. Altın uzmanları, Demokratlar'ın Trump'ı azletmek için başlattığı çalışmaların da yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini kaydederek bugün, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyatları Endeksi ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi. Analistler, teknik açıdan ons altında 1.453 dolar seviyesinin destek, 1.515 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi. Bugünkü altın fiyatları şöyle: