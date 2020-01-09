Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcıların gündeminde. ABD - İran arasındaki gerilim nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları sert yükselişin ardından bugün sert düşüş gösterdi. Altın uzmanları, azalan jeopolitik risklerin güvenli liman varlıklarda değer kayıplarına neden olduğunu ancak ABD veya İran'ın konuya ilişkin açıklamalarının yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğine dikkati çekti. Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.570 dolar, gram altında ise 298 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi. Güncel altın fiyatları ise şöyle: