Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50'de önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 305 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 497 lira, Cumhuriyet altını da 2.035 liradan satıldı. Irak'ta, ABD'nin iki üssünün İran tarafından vurulmasının ardından Asya piyasalarında 1.611 dolar ile yaklaşık son 7 yılın zirvesine yükselen altının ons fiyatı, ABD ve İran'dan gelen temkinli açıklamalarla 1.585-1.595 dolar bandında dengelendi. Güncel altın fiyatları haberimizde...