Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından soruluyor. Altın fiyatları yükseliş trendini sürdüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 640,00 lira, Cumhuriyet altını 2.619,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,56 yükselişle 394,2 liradan işlem gördü. Son altın fiyatları ise şöyle: