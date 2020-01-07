Çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık olarak yatırımcının takibinde. Rekor tazeleyen altın fiyatları ile ilgili kritik analizler uzmanlar tarafından yapılıyor. Ons altın, geçen hafta yüzde 2,72'lik yükselişle ağustostan bu yana haftalık bazda en iyi performansı sergiledi. Altın uzmanları, alım için 287-292 lira aralığının daha uygun seviyeler olduğunu düşündüklerini belirtirken, yükselişlerde kademeli olarak 302-307 ve 317 lira seviyelerini takip edeceklerini belirtti. Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık olarak şöyle: