Altın fiyatları en kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti. Bugün son altın fiyatları şöyle: