En son kapanışa değer kaybıyla ulaşan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 371,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 610 lira, Cumhuriyet altını da 2.490 liradan satılıyordu. Altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusu merak ediliyor. İşte güncel ve canlı altın fiyatları...