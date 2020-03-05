Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla netlik kazandı. Altın uzmanları küresel çapta merkez bankalarından gelen faiz indirimlerini takiben, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşların da salgının etkileriyle mücadele etmek amacıyla bütçe ayırdıklarını duyurmasıyla risk iştahının görece arttığını kaydetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomi için hala önemli bir risk faktörü olmaya devam ettiğini belirten uzmanlar, çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakaların altın fiyatlarını desteklediğine dikkati çekti. Son altın fiyatları haberimizde...