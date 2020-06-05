Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buluyor. Altın uzmanları, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestoların görece yatıştığını ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin'in Çin ile imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının gidişatına ilişkin "çok iyi hissettiğini" söylemesi sonrası risk iştahının arttığını ifade etti. Son altın fiyatları haberimizde.