Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Dün güne artışla başlayan altının gram fiyatı, 348,9 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından, saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 346,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 573 lira, Cumhuriyet altını da 2.332 liradan satılıyorudu. Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları