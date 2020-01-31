Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla cevap buldu. Altın uzmanları, bugün, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu kaydederek, yurt dışında ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi. Uzmanlar, teknik açıdan ons altında 1.586 doların direnç, 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 301-307 lira aralığının izleneceğini dile getirdi. son altın fiyatları şöyle: