Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcıların gündeminde. Dün altın fiyatlarında yeni bir rekor yaşandı. Altın fiyatları uluslararası spot piyasada düşmesine rağmen dolar kurundaki yükseliş nedeniyle iç piyasada rekor kırdı. Koronavirüs tehdidinin beklenenden uzun süreceğine yönelik ABD cephesindeki projeksiyonlar Fed'in parasal genişleme hamlesinin etkisini bir nebze törpülerken, dolar endeksi yeniden yükselişe geçti. Gelişen ülke paraları ise Güney Afrika randı öncülüğünde düştü. Altının onsu 1610 dolara inmesine rağmen iç piyasada gram altın fiyatı 343 TL'ye, çeyrek altın fiyatı da 525 TL'ye yükselerek rekor kırdı. İşte son altın fiyatları...