Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen ilk rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, yurt dışında ABD'de büyüme, Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan ons altında 1.586 doların direnç, 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 301-307 lira aralığının izleneceğini dile getirdi. Altın fiyatlarındaki son durum şöyle: