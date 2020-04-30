Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buluyor. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs piyasaları da etkiliyor. Altın fiyatları üzerinde de etkiye sahip olan koronavirüs gündemi, piyasalar tarafından yakında takip ediliyor. Son altın fiyatları ise şöyle: