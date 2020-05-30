Altın fiyatları ne kadar? sorusu bugün dünya piyasalarından gelen rakamalarla yanıt buluyor. Haftasonu Türkiye'deki iç piyasalar kapalı. Dün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla kapattı. Altın piyasasında, en düşük 376 bin 430 lira, en yüksek 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 379 bin 500 liradan tamamladı. Son altın fiyatları haberimizde: