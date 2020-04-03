Altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı için gözler Kapaçılarşı'da. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının nasıl bir performan göstereceği merak ediliyor. Bu hafta içinde tarihi rekor kıran altın fiyatlarınde gram altın fiyatı 344 lirayı aştı. İşte son altın fiyatları