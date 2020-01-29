Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, Çin'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini ve risk algısının yüksek seyretmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi toplantısında görece güvercin duruşun korunacağının ve faizlerin sabit bırakılacağının beklendiğini dile getirdi. Son altın fiyatları haberimizde...