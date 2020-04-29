Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla cevap bulacak. Altın uzmanları, tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınının diğer yatırım araçlarında olduğu gibi, altın fiyatlarında da etkili olduğunu söylüyor. Son altın fiyatları ise şöyle: