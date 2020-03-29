Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftasonu da gündemde ve dünya piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 6,83'lük artışla 336,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,78'lik primle 2 bin 236 liraya yükseldi. Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,42'lik kayıpla 6,4570 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,15'lik artışla 7,1020 lira oldu. Bu durumda altın kazandırırken, dolar yatırımcısına kaybettirmiş oldu. Bugünkü son altın fiyatları haberimizde...