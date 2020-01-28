Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları teknik açıdan ons altında 1.586 ile 1.597 dolar seviyelerinin direnç ve 1.560 doların destek konumuna geldiğini kaydederek, gram altında ise 305 liranın direnç, 300 liranın destek olarak takip edileceğini dile getirdi. Son altın fiyatları haberimizde.