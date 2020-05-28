Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buluyor. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azaldığını ancak Çin ile ABD arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Son altın fiyatları ise şöyle: