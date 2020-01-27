Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin de risk iştahını olumsuz etkilediğine işaret ederek, altın fiyatlarının bu belirsizliklerle yukarı yönlü desteklendiğini kaydetti. Uzmanlar, teknik açıdan ons altında 1.586 ve 1.597 dolar seviyelerinin, gram altında ise 305 liranın direnç konumuna geldiğini dile getirdi. Son altın fiyatları şöyle: