Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamalarla yanıt buluyor. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azaldığını ve ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını artırdığını, bu durumunda altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını söyledi. Son altın fiyatları ise şöyle: