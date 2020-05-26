Altın fiyatları ne kadar? sorusu bugün Ramazan Bayramı nedneiyle yurt içi piyasaların tatil olmasından dolayı dünya piyasalarından gelen rakamlarla yanıt buluyor. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi. Bu durum altının ons fiyatında düşüşe neden oluyor. Son altın fiyatları şöyle: