Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularıyla birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların direnç, 1.580 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-335 lira bandının öne çıktığını söyledi. Son altın fiyatları haberimizde...