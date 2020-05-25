Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcıların gündeminde. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi. Son altın fiyatları ise şöyle: