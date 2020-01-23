Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kaplıçarşı'dan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.550-1.560 dolar, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi. İşte güncel altın fiyatları...