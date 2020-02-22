Altn fiyatları nekadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla cevap buldu. Altın uzmanları, Analistler, Çin'deki koronavirüs salgınının ekonomiye ilk etkilerinin daha açık bir şekilde görüleceği şubat ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, piyasa fiyatlamaları açısından öneminin arttığını ifade etti.

ABD'de dün açıklanan Philadelphia Fed imalat endeksinin şubatta 36,7 ile son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından dolar endeksinde yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirten analistler, buna karşın azalan risk iştahı ile altının ons fiyatının da artmasının dikkati çektiğini söyledi.Bugünkü altın fiyatları haberimizde...